Кишинёв, 21 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Неизвестный 21 декабря сообщил о «бомбе» в торговом центре Shopping MallDova в Кишинёве, передаёт телеканал TV8.

Телефонный терроризм

По данным журналистов, звонок поступил на дежурную службу 112. Посетителей ТЦ и персонал эвакуировали. На месте работают сотрудники службы сапёров.

В Молдавии за ложное сообщение о бомбе предусмотрено наказание в виде штрафа до 42 500 (около $2,4 тыс.). Также за это можно получить тюремный срок до двух лет.

Стоит отметить, что в Кишинёве участились ложные сообщения о взрывчатых объектах в зданиях. В декабре ранее было три таких случая.