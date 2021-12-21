Кострома, 21 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Следственный комитет России по Костромской области не стал возбуждать уголовное дело из-за интервью депутата, в котором он признавался в том, что давал взятки. Об этом со ссылкой на официальный ответ СК сообщает костромское отделение КПРФ.

Https://kostroma.sledcom.ru Здание Следственного комитета

Напомним, 28 августа 2021 года костромской депутат и предприниматель Евгений Щепалов дал интервью на YouTube-канале телеведущего Андрея Караулова. В ходе разговора он заявил, что с 2018 по 2020 годы передал замгубернатора региона Юрию Макову 40 млн рублей. По его словам, средства должны были стать платой за переизбрание губернатора на новый срок.

СК провёл проверку по заявлению и пришёл к выводу, что слова депутата не соответствуют действительности.

«Информация, изложенная в выступлении Щепалова проверена. По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании отсутствия события преступления».

Информации о том, что народный избранник будет привлечён к ответственности за клевету в адрес чиновника, в документе не содержится. Коммунистов такой ответ не удовлетворил. Они написали письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, пожаловавшись ему на «бездействие» следственного управления. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.