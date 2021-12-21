Москва, , 15:38 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, устанавливающий новый порядок формирования оплаты труда гражданских служащих и работников государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Порядок формирования и использования фонда оплаты труда для федеральных гражданских служащих утверждается указом президента РФ по представлению правительства РФ, а для субъектов РФ — законодательством субъекта РФ с учетом положений нормативных правовых актов президента РФ и правительства РФ.

Порядок формирования фонда оплаты труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной гражданской службы, устанавливается правительством РФ. Также регулируется порядок формирования фонда оплаты труда органов публичной власти федеральной территории «Сириус».

Кроме того, устанавливается, что премия как дополнительная выплата федеральному государственному гражданскому служащему и государственному гражданскому служащему субъекта РФ может выплачиваться не только за выполнение особо важных и сложных заданий, но и по иным основаниям.

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