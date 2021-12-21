Иерусалим, 21 декабря, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало 21 декабря данные по самым распространенным в стране именам новорожденным.

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Первое место среди имен у родившихся в 2020 году мальчиков занимает Мухаммед. В 2019 году оно тоже лидировало среди имен новорожденных в стране. Среди еврейских мальчиков, как и годом ранее, самым распространенным стало имя Давид. И среди евреев, и среди арабов очень популярно имя Йосеф (Юсуф).

Самое распространенное имя девочек в 2020 году — Майя, годом ранее девочек чаще всего называли Тамар, а Майя была на втором месте.

По данным ЦСБ, некоторые взрослые жители страны пытаются сменить свои имена, и иногда вносят необычные предложения. Так, один мужчина сумел сменить имя на Арнав (в переводе — «кролик»), а другой, впечатлившись поездкой по Азии, захотел называться отныне «тройным именем» Спокойствие, Чувственность, Дух.