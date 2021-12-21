Рига, , 15:36 — REGNUM На восточных границах Латвии образовались очереди из грузовиков, традиционные для предновогоднего периода. Об этом сообщила Служба госдоходов Латвии со ссылкой на собственные данные.

Фура Rennett Stowe

Отмечается, что потоки грузового транспорта существенно выросли на КПП в Терехово и Гребнево на границе с Россией, а также в Патерниеки и Силене на границе с Белоруссией. При этом очереди на границе образуются в обоих направлениях — и на въезд, и на выезд из Латвии.

Через КПП в Терехово из Латвии в Россию в среднем выезжают по 300 фур в сутки. И если в направлении России в очереди стоят около 600 машин, это означает, что на прохождение границы потребуется около двух суток. Со стороны России в Латвию через Гребнево за сутки въезжают около 150 грузовиков. Учитывая максимальную пропускную способность КПП в Гребнево, Патерниеки и Силене, через каждый из пунктов в Латвию в среднем могут въехать примерно по 200 фур.

Служба госдоходов Латвии отметила в этой связи, что увеличение потоков грузов в конце года связано с тем, что многим перевозчиком необходимо выполнить запланированные поставки еще в нынешнем году. Перевозчикам следует считаться с тем, что для прохождения границы придется потратить больше времени в очереди, отметили в госучреждении.