Таллин, , 15:34 — REGNUM Базирующиеся на военно-воздушной базе НАТО в Эмари (северная Эстония) истребители ВВС Бельгии F-16 вплоть до 25 декабря проводят тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве страны.

Самолет ВВС НАТО Alan Wilson

Об этом сообщил местный портал sputnik-meedia.ee со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

Сообщается, что полеты проходят с 8:00 до 10:00 и с 14:00 до 16:00 по местному времени в юго-западной, южной, восточной и центральной Эстонии на высоте не менее 152 метров.

Портал напомнил, что бельгийские ВВС заступили на службу по охране воздушного пространства Прибалтики 1 декабря 2021 года, сменив миссию ВВС Италии. Согласно решению Саммита НАТО 2015 года, охрана воздушного пространства этих страносуществляется в порядке ротации ВВС стран-членов НАТО.

Традиционно в полдень 24 декабря на Ратушной площади в Таллине мэр столицы объявляет «рождественский мир» по всей Эстонии. Исторически эта мера с момента объявления в средневековых странах Северной Европы действовала в течение двадцати дней. На время «рождественского мира» должны были останавливаться боевые действия или военные перемещения, чтобы позволить жителям средневековой Европы насладиться праздником.