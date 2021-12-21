Самара, , 15:39 — REGNUM Памятники почетным гражданам Самарской области — герою Советского Союза Владимиру Чудайкину и первому директору Куйбышевской шоколадной фабрики Елене Шпаковой решено установить в Самаре. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Цветы Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании областного правительства. Памятник фронтовику планируется установить в парке Победы в мае 2022 года.

«Владимир Иванович Чудайкин — Почетный гражданин Самарской области, Герой Советского Союза, человек легендарный для нашей страны и для нашего региона, человек, перед памятью которого мы склоняем свои головы, равняемся на него. Это наш святой долг», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Памятный знак Елене Шпаковой, внесшей огромный вклад в развитие пищевой промышленности региона, появится на территории фабрики «Россия», которую она возглавляла с момента ее основания.