Москва, , 15:33 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о сокращении числе обязательного техосмотра для автомобилей, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Итоговое чтение инициативы состоится 22 декабря.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Техосмотр останется необходимым в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр.

Инициатива была доработана ко второму чтению. Уточняется, что если в отношении транспортного средства проведена проверка технического состояния в форме технического осмотра и выдана диагностическая карта, содержащая заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, проверка технического состояния транспортного средства в форме государственного контроля (надзора) за безопасностью дорожного движения не проводится, «за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения».

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