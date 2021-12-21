Сухум, 21 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Абхазии до конца года не будут производить плановые веерные отключения электричества. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба государственной компании «Черноморэнерго».

Donovan Driver Плотина Ингурской ГЭС

Сообщается, что в Абхазии начался второй этап перетока электроэнергии из России. Поставки идут по всей республики, кроме высоковольтных линий «Шешелети-1» и «Шешелети-2», которые питаются от Ингур-ГЭС и ГЭС-1.

«Переток будет осуществляться по 31.12.2021 г. включительно. Это позволит отказаться от графика «веерных отключений», за исключением ограничений, связанных с перегрузом в электрических сетях», — говорится в сообщении.

В «Черноморэнерго» также сообщили, что на подстанции «Сухум-2» устанавливают дополнительной трансформатор. Благодаря ему должны прекратиться отключения электричества в Новом районе столицы и в ряде населённых пунктах Сухумского района.

Напомним, Абхазия запросила в России переток электроэнергии из-за угрозы прекращения работы Игнур-ГЭС. 15 декабря уровень воды в водохранилища составлял 425 м над уровнем моря, а станция прекращает работу при отметке 420.