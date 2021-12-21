Джакарта, , 15:31 — REGNUM Полиция Индонезии запретила новогодние вечеринки и празднования в столице, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Запрет был принят после проведения координационного совещания по вопросам безопасности во время Рождества и Нового года.

В канун Нового года развлекательные заведения и торговые центры будут открыты до 22:00. После 22:00 полиция будут осуществлять контроль, чтобы предотвратить скопление людей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии через целевую группу по борьбе с COVID-19 объявило о 216 новых случаях заражения коронавирусом.

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