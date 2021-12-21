Москва, , 15:31 — REGNUM Госдума ратифицировала Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Госдума

«Она так долго не выносилась на ратификацию, потому что нужно было законодательство привести в соответствие с конвенцией», — отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Конвенция призвана обеспечить гражданам каждой из договаривающихся сторон и другим лицам, проживающим на их территориях, надежную правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав на территориях всех договаривающихся сторон.

Документ также направлен на развитие сотрудничества в области оказания учреждениями юстиции правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

Конвенцию внес в Госдуму на ратификацию президент РФ Владимир Путин.

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