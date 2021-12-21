Таллин, 21 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В праздничные дни эстонского Рождества (24 — 26 декабря) постояльцам ночлежных домов для бездомных Таллина предложат рождественские блюда. Об этом сообщил эстонский новостной портал rus.err.ee.

Дарья Драй ИА REGNUM Католическое рождество

Наряду с услугой ночлега постояльцам всех ночлежных домов будут предложены традиционные рождественские блюда — картофель, капуста и кровяная колбаса, а также сладкое.

Обычно ночлежные дома открыты круглосуточно, когда дневная температура воздуха опускается ниже — 15 градусов, однако в период с 24 по 26 декабря подведомственный Таллинскому центру социальной работы ночлежный дом для бездомных, расположенный по адресу улица Мерелахе, 4, будет открыт 24 часа в сутки.

Во всех подразделениях Таллинского центра социальной работы проводится проект «Моя еда», в ходе которого клиенты участвуют в приготовлении различных блюд и могут ими угоститься. Продукты были закуплены в рамках бюджета Таллинского центра социальной работы и за счет пожертвований Продуктового банка.

В то же время ночлежный дом на Алази, 8, во время праздников будет работать только в вечерние и ночные часы. Постояльцам учреждения также предложат рождественские блюда. В Центре ресоциализации (ул. Суур-Сыямяэ, 6a) украшены рождественские ели, будут подаваться праздничные блюда, а клиентов порадуют небольшими подарками.