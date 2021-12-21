Порт-о-Пренс, , 15:38 — REGNUM Премьер-министр Гаити Ариэль Генри заверил 20 декабря на встрече с представителями частного сектора, что в 2022 году правительство сделает все возможное для восстановления мира и безопасности граждан, разоренных безнаказанно действующими вооруженными бандами. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гаити

Первоочередной задачей Генри назвал вооружение и обучение полиции и армии.

«Приоритетные задачи правительства — восстановить авторитет государства и положить конец нестабильности, угрожающей свободному передвижению граждан, замедляющей товарооборот и национальную экономику и удерживающей наших соотечественников в крайней нищете», — подчеркнул политик.

Убийства, похищения людей, сильнейшее за несколько десятилетий землетрясение, политический кризис и пандемия — потрясения преследовали Гаити весь год. Министр надеется, что 2022 год станет годом «мира и экономического роста; годом, когда нам удастся решить все наши разногласия».

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