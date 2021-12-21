Нур-Султан, , 17:55 — REGNUM Против «языковых патрулей», за честь и достоинство граждан против унижения других и агрессивного национализма протестуют обычные граждане Казахстана. Об этом 21 декабря ИА REGNUM сообщил казахстанский блогер Адлет Резуанов.

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«Серик Султанов — обычный житель нашей страны. Он гораздо старше Диаса Кузаирова. Примерный семьянин, отец четверых детей. Уважаемый человек, раньше занимался строительным бизнесом», — сообщил Резуанов.

Напомним, что деятельность т.н. «языковых патрулей» привела к конфликту между их организатором Диасом Кузаировым и гражданином Казахстана Сериком Султановым, который подал на него в городской суд г. Павлодара.

«Из-за видеоролика, который был выложен Кузаировым, киностудия, с которой сотрудничал Серик Султанов, приостановила съёмки фильма и расторгла с ним контракт. В этом фильме должен был состояться дебют Султанова как актёра», — пояснил собеседник агентства.

Кузаиров, как и Куат Ахметов, снимает свою деятельность на видео, после чего выкладывает ее в интернет. В своем видео Кузаиров вырезал тот момент, где он оскорбляет продавца-консультанта Андрея Ковша. Он также унизительно отозвался о действиях Серика Султанова («бред сивой кобылы»), который вступился за продавца, и совершенно безосновательно обвинил Султанова в борьбе против казахского языка, сообщил блогер.

«При этом Кузаиров допустил оскорбления в адрес Серика Султанова, называя его в ролике «сактындар» (предатель — ИА REGNUM) и «мангурт» (человек, забывший свои корни и традиции — ИА REGNUM). Все эти публичные обвинения и оскорбления совершенно безосновательны, и являются попыткой настроить против Султанова общественное мнение. Также они являются нарушением закона, что мы и докажем в суде», — заключил собеседник агентства.