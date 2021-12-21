ФК «Краснодар» может подписать контракт с норвежским нападающим
Краснодар, 21 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» может подписать контракт с норвежским нападающим Эриком Ботхеймом. Об этом 21 декабря сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Вячеслав Евдокимов
Стадион «Краснодар»
По информации источника, «Краснодар» уже достиг договорённости с 21-летним игроком по деталям контракта. Медицинское обследование он пройдёт в Европе.
Ботхейм выступает за норвежский «Будё-Глимт». В текущем сезоне он провёл 46 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 10 голевых передач.
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