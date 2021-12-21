Брянск, , 15:31 — REGNUM Итогом расследования незаконной деятельности заместителя начальника МРЭО ГИБДД Брянской области подполковника полиции Армена Мкртчяна стало возбуждение трёх уголовных дел. Об этом на брифинге 20 декабря рассказал начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального Роман Першиков.

Водительские права Avtospravochnaya.com

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленного полицейского задержали в сентябре 2020 года по подозрению о взятках за сдачу экзаменов на водительские права. В отношении подполковника возбудили дела о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, а в январе 2021 года ему вменили ещё и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

В целом за 11 месяцев 2021 года сотрудниками службы собственной безопасности брянского УМВД выявлено 27 фактов преступлений, совершённых девятью действующими сотрудниками органов внутренних дел региона.

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