Москва, 21 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Жители России предпенсионного и пенсионного возраста начали реже выезжать на отдых в другие страны. Об этом 21 декабря заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы пришли к интересному выводу. Примерно на 60% снизилось количество туристов в возрасте старше 55 лет в сегменте выездного туризма. Эта тенденция начала формироваться еще в 2020 году. Люди в таком возрасте стараются не выезжать заграницу. Видимо, есть какие-то опасения», — сказала Ломидзе.

Также представитель АТОР заявила о снижении спроса в пределах 10−20% на туристические направление, где вводятся ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Причем тенденция эта характерна, как для выездного, так и для внутреннего туризма.