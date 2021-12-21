Лондон, , 15:27 — REGNUM В ходе торгов на бирже цена газа в Европе установила новый исторический рекорд, превысив отметку в $2000 за тысячу кубометров. Это 21 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, по состоянию на 14:53 мск цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла $2004 за тысячу кубометров.

При этом общий рост цены голубого топлива в Европе по сравнению с закрытием торгов накануне составил 16,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цена газа в Европе впервые с 6 октября, когда был поставлен предыдущий исторический рекорд, превысила отметку в $1900 за тысячу кубометров.