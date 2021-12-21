21 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Десятки тысяч человек по всей территории Судана протестуют против диктатуры так называемого Переходного военного совета. В конце октября 2021 года военные совершили государственный переворот и захватили власть в стране. И хотя хунта всячески пытается улучшить свой имидж на мировой арене, народ Судана не доверяет путчистам и требует от них оставить власть. ООН и ряд мировых держав поддерживают стремление хунты остаться. Однако это решение вряд ли сможет остановить политический кризис в Судане.

Джон Доу, , 16:03 — REGNUM В воскресенье, 19 декабря, по всей территории Судана прошли многочисленные демонстрации. Десятки (а по некоторым данным — сотни) тысяч человек отмечали годовщину революции 2019 года, в ходе которой был свергнут президент Омар аль-Башир, находившийся у власти с 1993 года. Однако демонстранты вышли на улицы далеко не ради праздника. Жители Судана выступают против военной диктатуры, захватившей власть в стране два месяца назад.

Протесты в Судане M.Saleh

Так называемый Переходный военный совет (ПВС) силой удерживает власть в стране, и похоже — его руководители не спешат от неё отказываться. Глава ПВС Абдель Фаттах аль-Бурхан заявляет, что военные были вынуждены взять власть в свои руки для защиты законных прав народа, завоёванных суданцами в ходе революции 2019 года.

Международное и внутреннее давление вынудило венных пойти на ряд уступок. В ПВС разработали проект соглашения со свергнутым премьер-министром страны Абдаллой Хамдуком, которое предусматривает создание нового правительства страны. ООН и ряд международных партнёров Судана приветствовали это решение, призвав все политические силы объединиться в интересах мира и стабильности в Судане. Однако похоже, что сделка «Бурхан — Хамдук» решительно не устраивает значительную часть населения страны.

Абдель Фаттах аль-Бурхан Kremlin.ru

Участники протестов полагают, что соглашение только придаст законности военной хунте и развяжет ей руки для проведения собственной политики и подавления несогласных. В сущности, обстановка в Судане никаким образом не изменится: один авторитарный режим сменит другой. И суданцы понимают это лучше, чем многие западные политики.

Пока не известно, как именно будет выглядеть итоговое соглашение между суданскими военными и политиками. Однако по опыту предыдущих аналогичных политических сделок, которые не раз заключались в Судане за последние годы, суданцы делают ряд прогнозов. Скорее всего, военные потребуют вывести армию, военные закупки и назначение командующих на ключевые посты из-под надзора гражданских властей. Также военные традиционно требуют для себя ключевых постов в правительстве, в первую очередь — должности министров обороны и внутренних дел.

Абдалла Хамдук (сс) Office of USAID Administrator

Такая автономность гарантирует военным свободу в выборе партнёров и союзников. В частности, армия Судана договорилась с Саудовской Аравией и ОАЭ об отправке своих солдат в Йемен. Есть другой пример. В октябре 2020 года армия Судана в обход гражданских властей и при активном посредничестве ОАЭ заключила соглашения с крупнейшими группировками повстанцев, известные как «Соглашения в Джубе».

Поэтому опасения граждан Судана относительно того, что в новом правительстве страны военные будут играть решающую роль, вполне обоснованы. Примечательно, что в дни революции 2019 года в Судане сформировалась развитая сеть комитетов сопротивления, которые координируют свою деятельность и традиционно выступают против усиления власти военных.

Однако похоже на то, что у суданских политиков просто отсутствует свобода для манёвра. Западные политики требуют во что бы то ни стало и как можно скорее прекратить внутриполитический кризис в стране. США и в первую очередь Евросоюз заинтересованы в твёрдой вертикали власти в Судане, которая сможет удержать страну от начала гражданской войны. И суданские военные хорошо это понимают.

Как недавно заявил глава Переходного военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, ЕС должен или пойти навстречу правительству страны, или столкнуться с угрозой нового миграционного кризиса. Собственно, здесь речь идёт о неприкрытом шантаже Запада, который — пока — более чем удаётся.

В случае, если сделка «Бурхан — Хамдук» всё-таки будет заключена, внутриполитический кризис в Судане, скорее всего, будет преодолён. Однако никто не даст гарантий, что через год-два армия страны вновь не решит взять побольше власти в свои руки. Скорее всего, на Западе прекрасно это осознают, однако предпочитают идти «по пути меньшего сопротивления». Однако вполне вероятно, что принимать решительные меры всё-таки придётся.