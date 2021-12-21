Москва, , 15:24 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, который вводит возможность участия в судебном заседании по видеосвязи и получения судебных документов через портал «Госуслуги», передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Закон предоставляет следователю, дознавателю право провести допрос, очную ставку, опознание путем использования систем видео-конференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической возможности по предусмотренным УПК РФ общим правилам производства следственных действий и правилам допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний.

Материалы видеозаписи приобщаются к протоколу соответствующего следственного действия.

Проведение допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи не допускается в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об онлайн-допросах внесен в Госдуму