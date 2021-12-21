Москва, 21 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, который вводит возможность участия в судебном заседании по видеосвязи и получения судебных документов через портал «Госуслуги», передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Закон предоставляет следователю, дознавателю право провести допрос, очную ставку, опознание путем использования систем видео-конференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической возможности по предусмотренным УПК РФ общим правилам производства следственных действий и правилам допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний.

Материалы видеозаписи приобщаются к протоколу соответствующего следственного действия.

Проведение допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи не допускается в случае возможности разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении которого приняты меры безопасности.