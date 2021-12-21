Москва, , 15:22 — REGNUM Отключение РФ от SWIFT повредит не только российским компаниям, но и западным финансовым институтам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Карта «Мир» Mil.ru

«Отключение от SWIFT — мера хотя и реальная, но маловероятная, так как от нее пострадают и западные компании, и финансовые институты, — сказал Цыганов. — Кроме того, в перспективе пострадает и сама система банковской информации и переводов SWIFT, так как начнут развиваться ее альтернативы. Например, мы уж наблюдаем пусть и медленное, но устойчивое развитие российской платежной системы «Мир», которая может работать автономно от остального мира. Очевидно, что «Мир» разрабатывался и внедрялся на случай проблем с Visa и Mastercard, такие же заготовки должны быть и для случая с возникновением проблем у SWIFT».

Как подчеркнул Цыганов, для российских компаний отключение от SWIFT при продолжении внешнеторговых контрактов — мера очень неудобная, но не смертельная.

«При этом важно учесть желание и потребность партнеров продолжать торговлю и пользоваться альтернативой SWIFT, что на примере находящегося под санкциями Ирана вполне показательно», — подытожил экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, чем для российских банков обернется отключение от SWIFT.

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