Тюмень, , 15:22 — REGNUM В нескольких школах Тюмени 21 декабря 2021 года прошла эвакуация учеников на основании сообщений о минировании. Об этом упомянул на прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Глава региона отметил, что сигналы все ложные. Но есть определённые регламенты, в которых чётко прописано, как реагировать на такие сообщения. А именно, эвакуировать всех, как сегодня и действовали руководители школ, в которые пришли анонимные письма.

Губернатор уточнил, что правоохранительные органы принимают все меры, чтобы установить личности злоумышленников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, волну минирований неделей ранее пережил город Нефтеюганск в Югре. Роскомнадзор заблокировал telegram-канал, в котором публиковались угрозы нефтеюганским детям. Местные СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают, что «минёром» оказался 13-летний подросток, который следовал условиям некой игры.

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