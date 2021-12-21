Варшава, 21 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. 21 декабря Окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительный акт в отношении Славомира Новака. Экс-министр транспорта Польши обвиняется в руководстве организованной преступной группой, действующей в Варшаве, Гданьске и на Украине. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Вместе со Славомиром Новаком были обвинены еще 14 человек, в том числе три гражданина Украины и один гражданин Турции.

По версии следствия, Славомир Новак, будучи главой политического кабинета премьер-министра и министром транспорта и морского хозяйства, мог брать взятки в обмен на помощь в получении выгодных должностей и контрактов с государственными компаниями.

В ходе следствия прокуратура изъяла у обвиняемых в общей сложности более 4,6 млн злотых (около 1 млн евро).