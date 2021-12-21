Астана, 21 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. «Языковые патрули» в Казахстане, организованные националистами Куатом Ахметовым и Диасом Кузаировым, вызывают все больше возмущения у местных жителей. Об этом 21 декабря ИА REGNUM сообщил житель Казахстана Серик Султанов.

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«Я столкнулся с Диасом Кузаировым 9 июля этого года во время посещения магазина «Белый Ветер» в г. Павлодар, где я выбирал себе покупку. В магазин зашёл Кузаиров и начал требовать обслуживания на казахском языке», — сообщил собеседник агентства.

Продавец-консультант Андрей Ковш ответил, что сейчас к нему подойдет другой продавец и выполнит его просьбу. Кузаиров начал придираться к Ковшу, обвиняя последнего «в русском шовинизме», «мол, живёт в моей стране» и не может оказать услугу, рассказал Султанов.

«Я понимал, что этот человек (Кузаиров) провоцирует продавца. Я заступился за него, потому что у всех у нас есть право на честь и достоинство. Никто не имеет права унижать других граждан», — заявил Султанов.

«Тем более, что никакого реального повода для конфликта не было. Продавец общался вежливо, не нарушал законодательство, предложил подождать другого, казахоязычного продавца», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что ранее в Казахстане активизировали свою деятельность националисты, в частности, организовав т.н. «языковые патрули», унижавшие граждан за употребление русского языка.