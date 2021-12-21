Душанбе, 21 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон перечислил в цифрах главные достижения страны за годы независимости. Об этом, как сообщает Азия Плюс, заявил он в ходе своего традиционного ежегодного обращения к парламенту.

Kremlin.ru Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«В результате проделанных работ и осуществления стратегий и программ в период независимости в стране было создано более 3,3 миллионов постоянных и сезонных рабочих мест, и с каждым годом улучшаются условия жизни граждан страны», — сказал Рахмон.

По его словам, в этот период средняя заработная плата увеличилась в 87 раз, размер пенсий в 80 раз, а денежные доходы населения в 75 раз.

«В 2020 году продолжительность жизни населения достигла 75,1 года, что на 5 лет больше по сравнению с 1991 годом», — подчеркнул президент.

Он также указал, что показатели смертности граждан снизились на 40%, смертности матерей при родах на 73%, а смертности детей до 5 лет на 85%. Кроме того, подчеркнул президент, уровень бедности в стране с 83% 1999 году был сокращен до 26,3% в 2019 году, что «является одним из важнейших достижений периода независимости».