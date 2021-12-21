* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:18 — REGNUM После ракетных ударов Пакистана по восточному Афганистану талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступили в первое пограничное столкновение с пакистанскими военными и уничтожили пограничные заграждения, установленные пакистанской стороной.

В Афганистане U.S. National Archives

По данным регионального офиса информационного агентства «Тасним», спецназ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у города Лалпур в провинции Нангархар разрушил пограничные заграждения, созданные пакистанскими военными вдоль гипотетической «Линии Дюранда».

По сообщениям провинциальных СМИ Нангархара, пакистанские войска пытались укрепить пограничные заграждения и продолжить их возведение, что вызвало ответные действия со стороны сил «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переместили заграждения из колючей проволоки на свою территорию и предостерегли пакистанских военных от повторных попыток их установить.

Мохаммад Башир, глава управления сил безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по Нангархару, который руководил операцией, заявил пакистанским военным: «В следующий раз, если вы хотя бы косо посмотрите в сторону Афганистана, я превращу этот район в линию фронта для войны с вами».

Забихулла Муджахид, заместитель министра информации и культуры и пресс-секретарь движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно назвал пакистанское правительство антиисламским.

«Политическая система Пакистана не является исламской, — сказал Муджахид в интервью. — Религия не играет определяющей роли для пакистанского правительства».

Ранее он напомнил про многочисленные обещания Пакистана о сотрудничестве во многих областях, которые не были выполнены.