Москва, 21 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о переносе на год сроки ввода в эксплуатацию государственной системы правовой статистики, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Переносится с 1 января 2022 года на 1 января 2023 года сроки ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики, начала предоставления федеральными государственными органами первичных статистических данных о состоянии преступности, а также размещения Генеральной прокуратурой официальной статистической информации в интернете.

Генпрокуратура осуществляет государственный единый статистический учет данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре, проводит федеральное статистическое наблюдение на основе первичных статистических данных, предоставляемых государственными органами.

В целях государственного единого статистического учета генеральная прокуратура осуществляет создание, развитие, ввод в эксплуатацию и обеспечение функционирования государственной автоматизированной системы правовой статистики и является ее оператором.

Читайте также: Почему цифровой рубль эффективен для решения задач Генпрокуратуры?