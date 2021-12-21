Москва, 21 декабря 2021, 15:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал повысить денежное довольствие военнослужащих. Об этом глава государства заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Путин уточнил, что денежное довольствие должно превышать уровень зарплаты в ведущих отраслях экономики.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 21 декабря в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил, что все задачи на текущий год выполнены российскими Вооружёнными силами.
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