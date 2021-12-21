Кишинёв, , 15:17 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица предупредила мэра Кишинёва Иона Чебана, что обнародованная информация о «зелёных коридорах» для правительственных машин может быть секретной. Об этом она заявила 21 декабря журналистам.

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава правительства отреагировала на публикацию мэром 47 запросов в Главную инспекцию полиции по транспортному потоку о предоставлении спецтранспорту правительства свободного проезда в течение одного дня. Он написал, что сделал это во избежание пробок.

«Есть информация, представляющая общественный интерес, но есть информация, связанная с надлежащим функционированием государственных учреждений, и мэр должен быть осторожен с раскрытием этой информации», — сказала Гаврилица.

Напомним, ранее Чебан заявил, что часто пробки на дорогах Кишинёва возникают из-за предоставления «зелёных коридоров» властям. Он сообщил, что в день может поступать до 80 таких запросов. Мэр предложил правительству реже пользоваться этой мерой.