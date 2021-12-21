Москва, , 15:17 — REGNUM Объемы добычи угля в России в среднесрочной перспективе зависят от спроса в основных странах, являющихся нетто-импортерами угля, — это в основном государства Азии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«Россия имеет техническую возможность существенно нарастить добычу угля в краткосрочном периоде, — сказал Понкратов. — Производственная мощность по добыче угля на конец 2021 года в России составляет 508 млн тонн. Существующая сырьевая база может обеспечить работу российской угольной промышленности с годовой добычей на уровне 500 млн т на протяжении продолжительного периода».

Как подчеркнул эксперт, последние два десятилетия основным драйвером роста угледобычи в России был экспорт.

«Например, по итогам 2020 года доля экспорта в общем объеме поставок угольной продукции достигла 58,8%, — сказал Понкратов. — Таким образом, объемы добычи угля в России в среднесрочной перспективе зависят от спроса в основных странах, являющихся нетто-импортерами угля, — это в основном страны Азии, а также возможностей логистического обслуживания экспорта — соответственно это реконструкция Транссиба и БАМа».

При этом, эксперт отметил, что Россия с начала XXI века массово вводит и реконструирует углеобогатительные фабрики, что уже в краткосрочной перспективе позволит несколько снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру.

«В плане экспортных поставок уголь испытывает серьезную конкуренцию с природным газом и нефтью, и объемы экспорта будут определяться с учетом сложившейся ценовой конъюнктуры на основных региональных рынках», — также добавил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году основной прирост спроса на уголь обеспечат Китай и Индия.

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