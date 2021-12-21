Москва, 21 декабря 2021, 15:15 — REGNUM В 2022 году основной прирост спроса на уголь обеспечат Китай и Индия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Уголь
Уголь
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«Основной прирост спроса на уголь обеспечат КНР и Индия — макрорегион с населением более 3 млрд человек, в совокупности потребляющий 2/3 мирового объема добычи угля, достаточно быстро восстанавливающий экономику после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, — сказал Понкратов. — Также рост потребления угля темпом выше среднемирового покажут страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь Вьетнам, Корея и Тайвань, а также ряд стран с развивающейся экономикой, находящиеся вне сложившихся крупных трубопроводных систем транспортировки нефти и газа».

При этом, как подчеркнул эксперт, спрос на уголь будет расти не только со стороны угольной электро‑ и теплогенерации, но и со стороны крупнотоннажных неэнергетических производств, в первую очередь металлургии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году привлекательность угля в сфере генерации электроэнергии снова выросла.

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