Лима, , 15:23 — REGNUM Закон о запрете на реализацию и использование одноразовой тары из пенополистирола в пищевой промышленности 20 декабря вступил в силу в Перу. Об этом сообщает перуанское новостное агентство Andida.

Одноразовый пластик

Глава Министерства окружающей среды Рубен Рамирес заявил, что данная мера «направлена на обеспечение благополучия и здоровья людей, а также на сохранение окружающей среды». По словам Рамиреса, «Республика Перу сделала важный шаг для перехода к экономике замкнутого цикла, при которой производственная деятельность осуществляется без ущерба природным ресурсам».

Пенопласт, выделяющий токсичные вещества при контакте с горячей пищей, планируется заменить экологичными аналогом — полимерами из сахарного тростника. Кроме того, пенополистирол практически невозможно переработать для повторного использования и, оставаясь в окружающей среде тысячи лет, он загрязняет водоемы и почву.

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