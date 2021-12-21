Краснодар, 21 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с шуткой обратился к журналистам, которые присутствовали на его встрече с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович в Сочи, процитировав им слова из песни джазового музыканта Луи Армстронга «Let my people go».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По окончании приветственного слова на переговорах со своей коллегой из Боснии и Герцеговины, глава МИД РФ предложил отпустить из комнаты представителей СМИ.

«Let my people go (англ. — отпусти моих людей)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает дальнейшее расширение НАТО к своим границам пересечением «красной линии».