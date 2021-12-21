Москва, , 15:13 — REGNUM Темп мирового роста спроса на уголь в 2022 году замедлится по сравнению с 2021 годом, так как уже в основном будет отыгран фактор просадки и восстановительного роста экономик ведущих стран — потребителей угля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Уголь

«В 2021 году мы наблюдаем серьезный рост потребления угля, связанный с восстановлением экономической активности в мире после просадки национальных экономик, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, — сказал Понкратов. — Консенсус-прогноз ведущих энергетических агентств оценивает прирост мирового потребления угля в 2021 году на уровне 6% (отыграв падение на 4,4% по итогам 2020 года), в том числе для генерации электроэнергии более 9%».

Как подчеркнул эксперт, взрывной рост спроса на уголь в 2021 году продемонстрировали как страны — традиционные лидеры по потреблению угля (Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии), так и развитые государства, ранее снижавшие долю угля в своих национальных энергобалансах, стремясь достичь «углеродной нейтральности» экономик.

«Например, США и многие страны ЕС в 2021 году вернулись к уровням потребления угля 2017−2019 годов. На лицо победа экономического прагматизма над «зеленой» риторикой в условиях экономического кризиса», — подытожил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай демонстрирует возрастающий спрос на российский уголь.

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