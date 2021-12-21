Москва, , 15:17 — REGNUM Пандемия коронавируса сказалась на предпочтениях жителей России в плане туристических поездок. Об этом 21 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, риски, связанные с введением новых ограничений, привели к тому, что граждане стали бронировать, а также выкупать билеты и путевки незадолго до выезда.

«Не можем не отметить изменения потребительского поведения. Глубина продаж сократилась. Туры бронируют максимум за две недели. Это касается, как выездных направлений, так и внутренних. Исключения — визовые направления, но их в нашем ассортименте не очень много», — сказала Ломидзе.

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