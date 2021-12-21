Таиз, Йемен, , 15:46 — REGNUM Йеменские повстанцы, также известные как хуситы, оставили ряд позиций в ходе боёв за провинцию Таиз. Об этом сообщает телеканал Belqees-TV со ссылкой на свой источник.

Война в Йемене Theintercept.com

По данным журналистов, силы международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию авиаударов по отрядам повстанцев в центральных районах страны.

Источник телеканала сообщил, что три рейда коалиции были нацелены на силы хуситов в деревне Аль-Мухан в районе Макбна на западе провинции Таиз. В результате налёта были уничтожены два крупных отряда повстанцев, которые готовились к отправке на фронт.

Потери в живой силе и военной техники вынудили основные силы повстанцев оставить ряд населённых пунктов. В провинции Мариб силы коалиции смогли отразить попытку повстанцев прорвать линию фронта.