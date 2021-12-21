Москва, , 15:09 — REGNUM Официальное заявление главы «Дом.РФ» о возможном росте ипотечных ставок в будущем году до 10% и более подтверждает прогнозы и ожидания многих участников рынка недвижимости в России, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Жилье Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Такую практику, после которой происходит рост ставок по кредитам, наблюдается всегда с повышением ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5%, когда многие банки подняли ставки по ипотеке в среднем до уровня 9,2%.

После последнего, недавнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ сразу до 8,5% стало очевидно, что оно повлечёт за собой и рост всего, что с ней связано, в том числе, кредитов на жилье.

К счастью для заёмщиков, это происходит не одномоментно, а постепенно. И те, кто успел получить одобрение ранее, по более низким ставкам, могут реализовать решение банка в течение трёх месяцев, понимая, что в ближайшем будущем лучше условия не станут.

На первичном рынке, как правило, ипотечные ставки ниже, чем на вторичном, примерно на 0,25−0,5%. Но возможность сразу использовать готовое жилье по назначению, зачастую, нивелирует выгоду от более дешёвой ипотеки на первичные квартиры, сроки строительства которых могут составлять от трёх лет и более, а также существуют серьёзные риски долгостроя или банкротства застройщика.

Повышение ставок по кредитам на жилье до 10,2% и более, при том, что цены на квартиры за последний год по многим регионам выросли на 12−30%, очевидно, скажется, на снижении возможности гражданами воспользоваться ипотекой, многим придётся сократить до возможного минимума сумму займа или параметры выбираемого объекта.

За последние 1,5 года рынок недвижимости (и вместе с ним ипотечный) пережил невероятные колебания — от полного штиля во время первой волны пандемии, затем сильнейшего, ажиотажного спроса по ещё низким ценам на новостройки при льготной ипотеке до 6% для всех желающих, и в настоящее время — до резкого подъёма цен на все жилье при ипотеке, приближающейся к 10% и более.

Надежды на то, что в России тоже ипотека становится более доступной, как и во всем цивилизованном мире, когда появилась льготная ипотека до 6%, была недолгой. Ситуация какое-то время больше напоминала распродажу в «чёрную пятницу», которая имеет свойство заканчиваться.

Пока рассчитывать на то, что ставки по кредитам снизятся, а жилье подешевеет, не стоит. Если есть потребность купить недвижимость, и ситуация с доходами позволяет это осуществить, медлить и ждать смысла нет.

Опять же, если через какое-то время процентные ставки пойдут на снижение, можно рефинансировать кредит на более лучших условиях, при наступлении таковых.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко считает, что в России в 2022 году ставки по ипотеке на новостройки могут вырасти до 10%.

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