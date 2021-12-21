21 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего вернуться на Украину в первой половине января.

Оксана Переможенко, , 15:43 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, не доставит администрации нынешнего главы государства Владимира Зеленского удовольствия и не останется в Европе, где он сейчас находится. Об этом бывший украинский президент и лидер партии «Европейская солидарность» заявил 21 декабря.

Петрушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мне передают приветы из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если я останусь в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такого подарка и вернусь на Украину в первой половине января», — подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что сделает это «согласно своему графику, а не согласно графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского».

Читайте также: Порошенко пообещал не идти на поводу у «сценариста видосиков» Зеленского

Заявление Петра Порошенко обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «headlines Украина» и «Новое Издание».

«А что ему на Украине всё время торчать? Дети в Англии. Бабла с украинцев состриг. Теперь оторвётся по полной», — отреагировал «Вас Виш».

«Шоу готовит, и как всегда — низкосортное», — добавил Bohdan.

«Писля свят як то кажуть (после праздников, как говорится. — О. П.)», — добавила Татьяна.

«Мне кажется, все еще проще — испугался анонсированного наступления с востока», — иронизирует Виталий К.

Пётр Порошенко President.gov.ua

«Самое главное — вовремя смыться», — отреагировала Лизанька.

«Пётр Алексеевич Навальный», — провел аналогию Maryan.

«Хоть бы он там остался навсегда», — отметила Ирина.

«Какого года? В первой половине? Политик не врёт — он не уточняет», — смеется один из комментирующих.

«А ведь надежду не теряет сесть опять в кресло президента», — отметил Юра.

«Ну правильно, лучше на воле гульнуть, чем в кутузке Новый год. А потом можно и посидеть, рейтинги подрастить», — с сарказмом отреагировал Yahooshkiii.

«В первой половине января 2050-го…» — предположил Юрий.

«И бывший, и нынешний [президенты Украины], походу, одно цирковое училище оканчивали, отделение клоунады…» — написал Oleh Z.

«О, как заговорил! А что ж ты… радовался, когда [Виктора] Медведчука закрыли? Теперь получается, что он ни за что сидит. Лицемерная сволочь», — не выдержал Illa.

«Может не успеть, ведь Россия нападет со дня на день», — иронизирует Дмитрий.

«Значит, отражать рождественское вторжение не будет?» — смеется D. Alex I.

«Пиндосы Петю [Порошенко] отмажут, и он дальше будет им верно служить», — добавил «Хаха».

Пётр Порошенко в США President.gov.ua

"Украинцы ночами не спят, все переживают, когда же Петрушка вернётся на родину», — пошутил ИN.

«Петр Алексеевич начал возить власть мордой по столу. «…Вернусь в Украину в первой половине января». При том, что у него допрос в ГБР на 23 декабря. И ничего ему не сделаешь — даже в международный розыск не объявишь, Интерпол не принимает политические дела», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Вячеслав Чечило.

Читайте также: Сеть: «Зеленский достал последний козырь?» — Порошенко обвиняют в госизмене