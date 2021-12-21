Севастополь, , 15:06 — REGNUM Последствия сильного снегопада устраняют дорожные и коммунальные службы в Севастополе 21 декабря, сообщили в пресс-службе правительства города.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил директор департамента транспорта Павел Иено, с вечера 20 декабря на дорогу была выведена снегоуборочная техника. В ночную смену работали семь комбинированных машин, дороги обрабатывались в центральной части города солью, а на пригородных маршрутах — песчано-соляной смесью.

«Ситуация достаточно сложная, но управляемая. Мы ожидаем ухудшения погоды и ночные заморозки. Работает круглосуточная диспетчерская и горячая линия, которая принимает заявки. На сегодня принято 30 заявок, 15 из которых уже находятся в работе», — отметил Иено.

В настоящее время на дорогах работает 17 комбинированных машин, шесть бортовых ГАЗелей, шесть бригад обрабатывают пешеходные переходы и остановочные пункты. Грейдер и три специализированных трактора щетками очищают дорогу. Сейчас в городе обработаны все основные автомобильные дороги, спуски и подъемы, расчищены основные региональные дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопады пришли на Крымский полуостров 20−21 декабря. По прогнозам синоптиков, на регионы также надвигаются морозы — 22−24 декабря температура в отдельных районах может опуститься до — 15 градусов.