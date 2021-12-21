Москва, , 15:06 — REGNUM России некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона на Украине. Соединённые Штаты и их союзники должны понять это понять. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Владимир Путин © ИА REGNUM

«То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома», — пояснил глава государства.

Он также напомнил, что ранее Вашингтон уже неоднократно вмешивался во внутренние дела других стран. В частности, речь идёт об Ираке, Сирии и Югославии, уточнил Путин.

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Российский лидер указал на то, что в США нет пока гиперзвукового оружия, но Москва знает, когда оно появится.

«Это же не скрыть. Ну и поставят его на Украине. Это не значит, что завтра будут его применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет», — добавил Путин.

При этом президент РФ указал, что под этим прикрытием «вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства».

«В том числе и на отдельные регионы России, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что думают: мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть? Нам просто некуда двигаться дальше», — констатировал глава государства.