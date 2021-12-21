Москва, 21 декабря 2021, 15:06 — REGNUM России некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона на Украине. Соединённые Штаты и их союзники должны понять это понять. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он также напомнил, что ранее Вашингтон уже неоднократно вмешивался во внутренние дела других стран. В частности, речь идёт об Ираке, Сирии и Югославии, уточнил Путин.
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Российский лидер указал на то, что в США нет пока гиперзвукового оружия, но Москва знает, когда оно появится.
При этом президент РФ указал, что под этим прикрытием «вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства».