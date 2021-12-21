Москва, 21 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. России некуда дальше отступать из-за планов Вашингтона на Украине. Соединённые Штаты и их союзники должны это понять. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

ИА REGNUM Владимир Путин

«То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома», — пояснил глава государства.

Он также напомнил, что ранее Вашингтон уже неоднократно вмешивался во внутренние дела других стран. В частности, речь идёт об Ираке, Сирии и Югославии, уточнил Путин.

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Российский лидер указал на то, что в США нет пока гиперзвукового оружия, но Москва знает, когда оно появится.

«Это же не скрыть. Ну и поставят его на Украине. Это не значит, что завтра будут его применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет», — добавил Путин.

При этом президент РФ указал, что под этим прикрытием «вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства».

«В том числе и на отдельные регионы России, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что думают: мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть? Нам просто некуда двигаться дальше», — констатировал глава государства.