Москва, , 15:04 — REGNUM Один депутат Госдумы заболел коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У нас на сегодняшний день один наш коллега заболел», — сказал Володин.

В этой связи он призвал парламентариев сдавать ПЦР-тесты.

«Нам важно, чтобы мы предупреждали распространение заболевания, а не боролись со следствием», — подчеркнул он.

Также важно сохранить работоспособность парламента, напомнил Володин.

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