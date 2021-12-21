Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложат правительству РФ рассмотреть возможность включения Северной столицы в число регионов, которые будут участвовать в эксперименте по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. С соответствующей просьбой петербургские парламентарии планируют официально обратиться в Госдуму и правительство РФ.

Pexels.com Мало денег

О подготовке инициативы 21 декабря сообщили в пресс-службе Заксобрания Петербурга. Ее рассмотрят в ходе пленарного заседания 22 декабря.

Напомним, соответствующий пакет законопроектов сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе. Предпоалагается, что в эксперименте примут участие четыре региона: Татария, Калужская область, Москва и Московская область.

В этих регионах налогообложения будет происходить на автоматизированной основе, без бухгалтера. Размер налога будет рассчитываться на основе данных из личного кабинета предпринимателя в интернете или по его счетам в банке. В эксперименте примет участие малый бизнес, где численность сотрудников не более пяти человек, а годовой объём выручки составляет менее 60 млн рублей.

«Однако и для нашего города вопрос о создании максимально комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса является задачей первостепенной важности. Сегодня в этой сфере занят практически каждый пятый житель Санкт-Петербурга. Порядка 6−7% доходной части городского бюджета составляют поступления, взымаемые с малых и средних предпринимателей по упрощенной системе налогообложения», — заявил председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

В Петербурге рассчитывают на положительный отклик со стороны Госдумы, поскольку внедрение эксперимента позволит компенсировать налоговые потери малых предприятий и тем самым оказать им поддержку.