Москва, , 15:12 — REGNUM Западные партнёры могу попытаться «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, и это, безусловно, не устроит Россию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее российская сторона передала США и их союзникам по НАТО проекты соглашений о гарантиях безопасности. В числе прочего Москва предлагает, как сообщало ИА REGNUM, чтобы альянс гарантировал своё нерасширение на восток, на территорию Украины. Отказ от предложения чреват новым витком конфронтации, полагают в МИД России.

«Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят», — предупредил Путин.

Он подчеркнул, что Россия понимает возможность такого поворота событий, он Москву, конечно, не устроит.

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