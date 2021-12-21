21 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Если США хотят, чтобы Индия отвернулась от России, им нужно будет дать Индии то, чего она действительно хочет: помочь в создании ее оборонно-промышленного комплекса и новейших военных технологий.

Климент Александров, , 16:03 — REGNUM Недавний визит президента России Владимира Путина в Дели подтверждает стремление Индии к стратегической автономии, несмотря на то, что она строит прочное стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. С точки зрения индийцев, на американцев не всегда можно полностью положиться, а учитывая угрозы безопасности Индии со стороны Пакистана и Китая, она хочет убедиться, что у нее есть другие партнеры, кроме США, особенно в качестве источника военной техники и технологий.

Нарендра Моди и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отношения Индии с Россией не столь многогранны, как связи Индии с США, Европой или даже Японией. Они ориентированы в первую очередь на энергетику и оборону. Двусторонний товарооборот между Индией и Россией составляет всего 11 миллиардов долларов, но закупки Индией российской военной техники являются его наиболее важным элементом.

Товарооборот Индии с Соединенными Штатами в размере 146 миллиардов долларов и объем торговли Индии с ЕС в размере 71 миллиарда долларов в год имеют гораздо меньшую военную составляющую, чем торговля Индии с Россией.

Вашингтон и Дели едины в том, что рассматривают Пекин как ключевую угрозу, стоящую перед обеими странами, но индо-тихоокеанская стратегия США остается в основном морской. Более того, официальные лица США по-прежнему неохотно рассматривают Пакистан в качестве главной дестабилизирующей силы в Южной Азии.

Народно-освободительная армия Китая

Однако для Индии континентальная угроза со стороны Китая перевешивает морскую, и Дели считает, что лучше иметь Москву на своей стороне, чем в китайском лагере. Плюс к тому, Россия меньше связана с Пакистаном, который использовал свой союз с США времен Холодной войны для развития своего военного потенциала против Индии.

Визит Путина в Дели ознаменовал 19-ю встречу президента России с премьер-министром Нарендрой Моди с момента прихода последнего к власти в 2014 году. Саммит также включал первый индийско-российский диалог в формате «2 плюс 2», включавший встречи министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара и министра обороны Раджната Сингха с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

В выступлениях обеих сторон подчеркивались их приоритеты, акцент на полицентричном мировом порядке, необходимость борьбы с терроризмом и озабоченность по поводу Афганистана. Путин назвал Индию «крупной державой», а в совместном заявлении, не упоминая Пакистан по имени, были рассмотрены проблемы Индии, в которых упоминались террористическая группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и необходимость того, чтобы Целевая группа ООН по финансовым мероприятиям действовала против убежищ и финансирования терроризма.

Индийские официальные лица красноречиво рассказывают об исторических и сентиментальных отношениях с Россией и называют их особым и привилегированным стратегическим партнерством. В этом году также отмечается 50-летие Договора о мире, дружбе и сотрудничестве между двумя странами 1971 года.

Несмотря на утверждения о том, что двум странам необходимо диверсифицировать свои торговые отношения, конкретные результаты во время визита Путина в Индию вновь были сосредоточены на обороне и энергетике. Они включали поставку ракетного комплекса С-400 «Триумф», совместное производство винтовок АК-203 и инвестиции индийских энергетических компаний на Дальнем Востоке России.

Во время Холодной войны Советский Союз был основным поставщиком военной техники в Индию. Ситуация изменилась, и в период 2011—2020 годов уже США, Израиль и Франция конкурировали с Россией за позиции ведущих поставщиков вооружений в Индию. Из-за почти полного отсутствия оборонной торговли в 2000 году объем оборонной торговли между Индией и США в совокупности составил 20 миллиардов долларов. США понимают озабоченность Индии по поводу России, но у двух стран разные взгляды на Россию: США по-прежнему рассматривают Россию как угрозу как на внутреннем, так и на глобальном фронте; Индия считает, что Китай представляет большую угрозу и что Россию можно отучить от Китая.

Встреча Сергея Лаврова с Ван И. 23 марта 2021 года, Пекин МИД России

В связи с продолжающимися действиями Китая, включая проникновение в сферу влияния Индии — регион Индийского океана, — Дели хотел бы видеть нейтральную или сочувствующую Россию.

Россия, со своей стороны, испытывает дискомфорт по поводу углубления индийско-американского партнерства и особенно четырехстороннего диалога Индии, США, Японии и Австралии. В сентябре 2021 года, когда состоялся первый очный саммит лидеров четырех стран, министр иностранных дел Лавров заявил, что Запад «пытается вовлечь Индию в антикитайские игры, продвигая индо-тихоокеанские стратегии».

Решение Индии уже давно состоит в том, чтобы убедить Россию стать частью Индо-Тихоокеанского региона, но ни Россия, ни США на это не согласились. Если, как некоторые опасаются, на Украине произойдет поддерживаемый Россией переворот или вторжение, и Москва, и Вашингтон будут следить за реакцией Индии, поскольку ей будет трудно угодить обеим.

Индия хочет быть уверенной в том, что Россия не будет слишком сближаться с Китаем, что Россия не продаст Пакистану дорогостоящую военную технику и что Россия продолжит учитывать интересы Индии, когда речь заходит о регионе Южной и Центральной Азии. Одним из способов обеспечить учет интересов Индии Россией является закупка высокотехнологичного оборонного оборудования, такого как зенитно-ракетный комплекс С-400. В 2018 году Индия подписала с Россией сделку на сумму 5 миллиардов долларов на покупку С-400, которые должны быть поставлены в любое время. Сделка с С-400 и любые будущие крупные закупки у российских оборонных предприятий делают Индию технически подверженной санкциям в соответствии с CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций), который датируется 2017 годом.

ЗРС С-400 Mil.ru

Расчет Индии состоял в том, что если США хотят видеть Индию в качестве союзника, они должны отказаться от санкций и позволить Индии приобрести систему вооружений, необходимую ей для собственной защиты. Кроме того, США не спешили предлагать Индии сопоставимую ракетную систему.

Если США хотят, чтобы Индия отвернулась от России, им нужно будет дать Индии то, чего она действительно хочет: помочь в создании ее оборонно-промышленного комплекса и новейших военных технологий. Американская поддержка Индии в создании собственной военной промышленности может стать основой будущих отношений, впрочем, до сих пор предложения США часто не соответствовали ожиданиям Дели. Путин тем временем, похоже, считает, что он может использовать опасения Индии по поводу надежности Америки в пользу России.

Соединенные Штаты могли бы продемонстрировать лучшее понимание проблем безопасности Индии, если они хотят укрепить индийско-американское партнерство. Но, видимо, пока что позиция США лишь вдохновляла Индию на стратегию хеджирования, исключающую партнерство в области безопасности, к которому стремился Вашингтон.