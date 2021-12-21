Сухум, 21 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Члены и сторонники оппозиционного объединения «Народно-патриотический Союз Абхазии» 21 декабря вышли на несанкционированную акцию протеста в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба партии «Аидгылара».

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Протестующие собрались возле здания Драмтеатра недалеко от правительственного квартала. Они выражают недовольство политикой президента Абхазии Аслана Бжании. Над выступающими размещён баннер «Не позволим продать Абхазию!».

Сообщается, что к этому времени большое количество правоохранителей стянуто возле администрации президента республики. Здание также обнесли металлическим забором. Рядом стоят десятки автобусов.

Напомним, ряд оппозиционных политических сил в Абхазии выражают недовольство разразившимся в республике энергетическим кризисом и заявлением Бжании, что нужно разрешить иностранцам покупать в Абхазии недвижимость, чтобы они в энергосети и помогли решить эту проблему. Также возмущение вызвали слова президента о необходимости предоставить России участок под военную базу и таким образом «поделиться суверенитетом».