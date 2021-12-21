Сочи, Краснодарский край, 21 декабря 2021, 15:00 — REGNUM Россия считает дальнейшее расширение НАТО к своим границам пересечением «красной линии». Об этом 21 декабря заявил на пресс-конференции в Сочи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович.
«Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна — это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации», — сказал он.
Также Лавров добавил, что Москва готова к обсуждению с Вашингтоном встречных озабоченностей США, однако еще таковых не получала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на российских границах с запада и востока страны США наращивают военное присутствие.