Сочи, Краснодарский край, 21 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Россия считает дальнейшее расширение НАТО к своим границам пересечением «красной линии». Об этом 21 декабря заявил на пресс-конференции в Сочи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) Бисерой Туркович.

Лавров Сергей

«Наша позиция по поводу расширения НАТО хорошо известна — это будет красной линией, если альянс продолжит передвигаться все ближе к границам Российской Федерации», — сказал он.

Также Лавров добавил, что Москва готова к обсуждению с Вашингтоном встречных озабоченностей США, однако еще таковых не получала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на российских границах с запада и востока страны США наращивают военное присутствие.