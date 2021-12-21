Абу-Даби, , 15:06 — REGNUM В Объединённых Арабских Эмиратах вступил в силу закон о «зелёных пропусках». Об этом 21 декабря сообщает агентство Emarat-al-Youm.

Объединённые Арабские Эмираты

По данным журналистов, в стране вводятся особые правила посещения государственных учреждений, которые распространяются как на госслужащих, так и на рядовых граждан. Все желающие посетить госучреждения должны скачать специальное приложение, которое будет показывать «статус» владельца. Получить «зелёный» статус, разрешающий доступ в госучреждение можно тем, кто получил две дозы вакцины от COVID-19, одобренной властями ОАЭ.

Также госслужащим необходимы свежие результаты ПЦР-теста, которые нужно обновлять каждые 14 дней.

Граждане, не прошедшие курс вакцинации, могут получить «зелёный» пропуск, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. При этом срок действия такого пропуска составит всего семь дней.